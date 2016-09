Polnische Polizisten fassen brutale Handtaschenräuber

Ein brutaler Überfall auf eine 80-Jährige in Guben (Spree-Neiße) ist mit Hilfe der polnischen Polizei schon nach ein paar Stunden aufgeklärt worden.

Die Rentnerin wurde am Montagmorgen Opfer zweier Räuber. Nach Polizeiangaben stoppte im Stadtgebiet ein Auto ab, ein Mann sprang aus dem Wagen und entriss der 80-Jährigen ihre Handtasche. Die Frau stürzte und verletzte sich. Der Räuber sprang in den Wagen, sein Komplize fuhr mit ihm davon. Die sofort alarmierten Beamten schalteten ihre polnischen Kollegen ein. In der Nachbarstadt Gubin konnte das Duo gefasst werden. Gegen die Männer wird jetzt wegen Raubes ermittelt.