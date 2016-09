Zigarettenschmuggler mit 400 Stangen im Kofferraum erwischt

Deutsche und polnische Polizisten haben bei Frankfurt (Oder) einen Schmuggler mit 400 Stangen unversteuerter Zigaretten gefasst. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, wurde der 28-jährige Autofahrer am Samstag am Grenzübergang Swiecko bei einer Routinekontrolle entdeckt. Sein gesamter Kofferraum war mit Zigarettenstangen gefüllt. Der 28-Jährige wurde festgenommen. Die polnischen Kollegen haben gegen ihn ein Steuerstrafverfahren eingeleitet.

Letzte Änderung: Montag, 5. September 2016 16:02 Uhr

Quelle: dpa