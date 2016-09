dpa

Fahrkartenautomat in Bergholz-Rehbrücke gesprengt

Unbekannte haben am frühen Montagmorgen am Bahnhof Bergholz-Rehbrücke (Potsdam-Mittelmark) einen Fahrkartenautomaten in die Luft gesprengt. Einige Teile des Automaten wurden bis auf den Bahnsteig geschleudert, wie die Polizei mitteilte. Nach Angaben eines Zeugen seien zwei mit dunklen Skimasken bekleidete Personen anschließend zu Fuß geflüchtet. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben vorerst erfolglos. Ob die Geldkassette gestohlen wurde, war zunächst ebenfalls unbekannt. Experten des Landeskriminalamtes wurden in die Ermittlungen eingeschaltet. Die Kripo ermittelt wegen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion.

Quelle: dpa