Kaiser Karl IV. in Brandenburg: Ausstellung zeigt Wirken

Was hat der böhmische König und deutsche Kaiser Karl IV. (1316-1378) in Brandenburg gemacht? Seinem Wirken geht ab dem 16. September eine Schau im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte in Potsdam nach. Anlass ist der 700. Geburtstag des Herrschers, wie das Museum am Montag mitteilte. Karl IV. regierte seit 1373 die Mark Brandenburg und modernisierte die Gegend - etwa das Verwaltungswesen. Künstler aus Böhmen prägten außerdem das Land. Mehr als 70 Meisterwerke der Architektur, Plastik und Malerei werden gezeigt. Zu sehen sind auch Bildnisse von Heiligen oder liturgische Gewänder.

Letzte Änderung: Montag, 5. September 2016 16:02 Uhr

Quelle: dpa