Cyberkriminalität: 46 Milliarden Euro Schaden pro Jahr

Cyberkriminalität und Wirtschaftsspionage werden für Unternehmen zu einem immer größeren Problem.

Jährlich müsse Deutschland einen Schaden von 46 Milliarden Euro durch Cyberattacken verkraften, sagte der Chef der Landesinvestitionsbank ILB, Tillmann Stenger, am Montag in Potsdam. Das mache 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus.

Infotour für Mittelstand

In diesem Kontext habe das Bundesamt für Verfassungsschutz den Eindruck gewonnen, dass diese mittelständischen Unternehmen diese Thematik nicht in ihrer Wichtigkeit erkennen, erläuterte dessen Präsident Hans-Georg Maaßen. Deshalb startete am Montag in Potsdam eine Infotour unter dem Titel «Wirtschaftsschutz - Herausforderung für Unternehmen in Brandenburg». Zusammen mit Landesbehörden sollen Betriebe für die Schattenseite der Digitalisierung sensibilisiert werden.