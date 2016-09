Prozess um Gockelstreit geht weiter

Der Rechtsstreit um krähende Hähne im Dorf Zitz (Potsdam-Mittelmark) geht in die nächste Runde.

Am 10. Oktober ist eine zweite Verhandlung angesetzt, sagte ein Sprecher des Amtsgerichts Brandenburg an der Havel am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Ein Anwohner hatte sich von den Hähnen eines benachbarten Hobbyzüchters gestört gefühlt und gegen den Mann geklagt.