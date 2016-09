dpa

Zigarettenautomat in Nuthe-Urstromtal gesprengt

Unbekannte Täter haben in der Gemeinde Nuthe-Urstromtal (Teltow-Fläming) einen Zigarettenautomaten gesprengt. Nach Polizeiangaben wurden Anwohner am Sonntagmorgen durch einen lauten Knall geweckt. Der Automat wurde durch die Explosion zerstört, so dass die Täter an Zigaretten und Bargeld herankamen. Wie das Gerät gesprengt wurde, teilte die Polizei nicht mit. In den vergangenen Jahren kommt es in Berlin und Brandenburg immer wieder zu Automatensprengungen. Zumeist leiten die Täter ein Gasgemisch ins Geräteinnere und zünden es.

