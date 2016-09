«Formel 1 der Lüfte»: 50 000 Besucher am Lausitzring

Die Flugschau «Red Bull Air Race» hat auf dem Lausitzring im südbrandenburgischen Klettwitz 50 000 Besucher angelockt. Die Macher der «Formel 1 der Lüfte» zeigten sich sehr zufrieden. «Es war eine erfolgreiche Rückkehr an den Lausitzring», sagte Air-Race-Chef Erich Wolf am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.

Bereits vor sechs Jahren machte die Flugschau in Klettwitz Station. Wie damals konnten die Besucher in diesem Jahr wieder waghalsige Vollgas-Flugmanöver wie Loopings und Überschläge in Bodennähe von den Tribünen des Lausitzrings bewundern. Die Witterungsbedingungen waren nach Veranstalterangaben am Samstag nahezu ideal. Der Regen am Sonntag wirbelte dagegen die Zeitpläne der Schau durcheinander.