117 Verletzte bei Verkehrsunfällen am Wochenende

Bei Verkehrsunfällen in Brandenburg sind am Wochenende 117 Menschen verletzt worden. Von Freitag bis Sonntag gab es 499 Unfälle, wie die Polizei am Montag in Potsdam mitteilte. Trotz des Rückreiseverkehrs zum Ende der Sommerferien kam es zu keinen größeren Staus. Wie üblich staute sich der Verkehr lediglich auf den Autobahnen rings um Berlin vor allem an Baustellen.

Letzte Änderung: Montag, 5. September 2016 10:29 Uhr

Quelle: dpa