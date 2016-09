Beim Kochen eingeschlafen: 52-Jähriger in Klinik

Ein 52-Jähriger ist beim Kochen in seiner Wohnung in Templin (Uckermark) eingeschlafen - und hat nun eine Rauchgasvergiftung. Nach Polizeiangaben hatte er in der Nacht zu Sonntag einen Topf auf den Herd gestellt und vergessen, diesen später auszuschalten. Dicke Rauchschwaden drangen aus seiner Wohnung. Rettungskräfte holten den 52-Jährigen aus seiner Wohnung und brachten ihn in eine Klinik. Andere Hausbewohner wurden nicht verletzt. Die Polizei ermittelt gegen den Mann wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Letzte Änderung: Montag, 5. September 2016 10:29 Uhr

Quelle: dpa