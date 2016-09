Feuer in Gubener Ladenzeile

Ein Brand in einer Ladenzeile in Guben (Spree-Neiße) hat mindestens vier Geschäfte beschädigt. Nach Polizeiangaben brach am frühen Sonntagmorgen das Feuer aus unbekannter Ursache aus. Anwohner hatten die Flammen entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. Menschen wurden durch den Brand nicht verletzt. Die Polizei konnte den Sachschaden bislang nicht beziffern, geht aber von einem hohen Euro-Betrag aus. Spezialisten der Kripo sollen den Brandort jetzt unter die Lupe nehmen.

Letzte Änderung: Montag, 5. September 2016 10:29 Uhr

Quelle: dpa