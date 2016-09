Mehr als 200 Interessierte beim Westhavelländer Astro-Treff

Sternengucker aus ganz Deutschland sind am Samstag zum 6. Westhavelländer AstroTreff ins brandenburgische Gülpe gekommen. «Rund 60 Hobby-Astronomen haben ihre Teleskope auf dem Sportplatz aufgebaut», berichtete Organisator Ingolf Hammer. Dazu seien 200 Interessierte gekommen, die bei fast klarem Nachthimmel ebenfalls durch die Teleskope blickten. «Die Milchstraße konnte in voller Pracht bewundert werden», freute sich Hammer. Nur für die «Vollprofis» seien die Bedingungen nicht so ideal gewesen, weil leichte Schleierwolken einen noch tieferen Blick ins All behindert hätten. Besonders gut angekommen seien die Fachvorträge und praktische Anleitungen für Einsteiger und Fortgeschrittene.

Die Gegend um Gülpe gilt trotz der Nähe zum hell erleuchteten Berlin bei Nacht als einer der dunkelsten Orte Deutschlands. Daher wurde der Naturpark Westhavelland von der internationalen Dark Sky Association vor zweieinhalb Jahren als erster Sternenpark Deutschlands ausgezeichnet. Wenig später erhielt auch das Biosphärenreservat Rhön dieses Prädikat.

Letzte Änderung: Montag, 5. September 2016 10:29 Uhr

Quelle: dpa