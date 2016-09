Panoramabar und Buffet: Solidarität mit «Mercure»-Hotel

Für die einen ist es ein Schandfleck, für die anderen ein wichtiger Teil Potsdams: Dem «Mercure»-Hotel droht der Abriss - und die Gegner dieses Vorhabens sind rührig.

Potsdam (dpa/bb) - Mit einer Eintages-Panoramabar hat sich eine Initiative von Potsdamer Bürgern und Unternehmen für den Erhalt des Hotels «Mercure» in der Historischen Mitte eingesetzt. Rund 1300 Gäste strömten am Samstag in das ehemalige DDR-Interhotel, um in der improvisierten Bar auf 60 Metern Höhe im 17. Stock den Blick über die Landeshauptstadt zu genießen; erst bei Kaffee und Kuchen, später bei Hochprozentigem in der Hafenbar.