Matthes liest auf Häftlingsberichten aus KZ Sachsenhausen

Mehr als 200 000 Menschen waren dort inhaftiert. Zehntausende von ihnen kamen um. Vor 80 Jahren wurde das KZ Sachsenhausen errichtet.

Oranienburg (dpa/bb) - Vor 80 Jahren errichteten die Nationalsozialisten vor den Toren Berlins das Konzentrationslager Sachsenhausen. Mit einer Lesung aus Erinnerungsberichten ehemaliger Häftlinge hat der Schauspieler Ulrich Matthes am Sonntag daran erinnert. Rund 100 Besucher kamen zu der Gedenkveranstaltung in die Gedenkstätte in Oranienburg (Oberhavel), wie die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten mitteilte.

Häftlinge mussten das Lager in einem Waldgebiet am nördlichen Stadtrand von Oranienburg unter Qualen aufbauen. Binnen eines Jahres rodeten sie etwa 80 Hektar Wald und errichteten mehr als 100 Gebäude. Neben dem Häftlingslager entstanden die Kommandantur, das SS-Truppenlager, ein Industriehof sowie mehrere Wohnsiedlungen für die Familien der SS-Führer.

Sachsenhausen war der erste große KZ-Komplex der Nazis, erklärte Stiftungsdirektor Günter Morsch. «Hier begann der Aufbau des KZ-Systems als Instrument einer allumfassenden nationalsozialistischen Feindbekämpfung», unterstrich er. Ab 1938 wurde von Sachsenhausen aus das komplette Lagersystem gesteuert - vom KZ Herzogenbusch in den Niederlanden bis zum KZ Vaivara in Estland, vom KZ Mauthausen in Österreich bis zum KZ Kaunas in Litauen.