Weggelaufene Dreijährige auf Bahnhof entdeckt

Ein dreijähriges Mädchen ist in Neustadt/Dosse (Ostprignitz-Ruppin) ihrer Mutter beim Toben auf einem Spielplatz weggelaufen und kurzzeitig verschwunden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte die Frau am Freitag bereits verzweifelt die Umgebung abgesucht, ohne ihre Tochter zu finden. Passanten entdeckten die Kleine später auf dem Bahnhof der Kleinstadt und verständigten die Polizei. Die Beamten stießen unweit des Bahnhofs auf die Frau, brachten Mutter und Kind dann schnell wieder zusammen. Das Mädchen blieb den Angaben zufolge unverletzt.

Letzte Änderung: Montag, 5. September 2016 10:29 Uhr

Quelle: dpa