Woidke gratuliert SPD-Parteikollegen Sellering zum Wahlsieg

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat seinem Amts- und Parteikollegen Erwin Sellering zum Sieg bei den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern gratuliert. Dieser Erfolg sei der Verdienst für einen starken, engagierten und inhaltlich überzeugenden Wahlkampf, erklärte Woidke am Sonntag. «Es war richtig, die guten Erfolge des Landes in den Vordergrund zu rücken und nicht den Populisten auf den Leim zu gehen», erklärte er.

Nach den ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF kam die SPD in Mecklenburg-Vorpommern auf 30,2 bis 30,3 Prozent der Stimmen. Zweitstärkste Kraft wurde die AfD mit 21,1 bis 21,4 Prozent. Dahinter landeten die CDU mit 19,3 bis 19,8, die Linke mit 12,5 bis 12,6 und die Grünen mit 5 Prozent. Die FDP (2,8 bis 3,0) verpasste ebenso wie die NPD (3,2 bis 3,4) klar den Einzug in den Landtag in Schwerin.

