Erster Schultag nach den Sommerferien

Für 281 000 Brandenburger Schüler - darunter 22 000 Erstklässler - beginnt am Montag wieder der Alltag. Zugleich starten rund 1400 neue Lehrer in ihren ersten Arbeitstag an den öffentlichen Schulen, unter ihnen 300 mit einem befristeten Vertrag. Knapp 200 Neulinge kommen aus anderen Bundesländern, davon 110 aus Berlin. 28 Pädagogen stammen aus dem Ausland, darunter 8 aus Russland und 7 aus Polen. Auch 225 Seiteneinsteiger werden mit Beginn des neuen Schuljahres erstmals vor einer Klasse stehen.

Die neuen Lehrer ersetzen unter anderem 600 Kollegen, die in Altersteilzeit sind. Der Altersdurchschnitt der Pädagogen insgesamt lag im Mai in Brandenburg bei 49,9 Jahren, durch die Einstellung neuer Lehrer ist er auf 49,2 gesunken.

In Brandenburg unterrichten insgesamt 19 300 Lehrer. Es gibt 919 Schulen, davon 744 öffentliche.

Letzte Änderung: Montag, 5. September 2016 10:29 Uhr

