Steinmeier will erneut zur Bundestagswahl antreten

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) will im westlichen Brandenburg zum dritten Mal als Direktkandidat für die Bundestagswahl antreten. Bereits 2009 und 2013 hatte er den Wahlkreis 60 für die SPD gewonnen, jeweils gegen Landessozialministerin Diana Golze (Linke) und die Bundes-Datenschutzbeauftragte Andrea Voßhoff. Im November werde er sich den Delegierten der SPD-Ortsvereine erneut als Kandidat zur Wahl stellen, kündigte Steinmeier am Freitag an. Laut dem aktuellen «ARD-Deutschlandtrend» ist Steinmeier derzeit mit 73 Prozent Zustimmung Deutschlands beliebtester Politiker. Die nächste Bundestagswahl ist 2017, ein genaues Datum gibt es noch nicht.

Letzte Änderung: Freitag, 2. September 2016 14:31 Uhr

Quelle: dpa