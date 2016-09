Ex-Freund nimmt schwangere Freundin mit: Polizeieinsatz

Die vermutete Freiheitsberaubung einer 16-jährigen Schwangeren aus Niedergörsdorf (Teltow-Fläming) hat einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Die Mutter hatte am Donnerstag die Polizei alarmiert, teilte die Polizeidirektion West am Freitag mit. Nach ihren Angaben war die Tochter gegen ihren Willen vom 22 Jahre alten Ex-Freund und einem 18 Jahre alten Begleiter Richtung Sachsen mitgenommen worden. Später habe die Jugendliche angegeben, sie sei freiwillig mitgegangen, hieß es. Auf eigenen Wunsch kam sie in den Jugendnotdienst.

Nach Polizeiangaben wurde sofort eine Fahndung eingeleitet. 90 Einsatzkräfte, darunter Beamte eines Spezialeinsatzkommandos, zwei Hubschrauber und ein Fährtenhund waren unterwegs. Am Abend konnten die Minderjährige und die beiden Begleiter an der Bahnstrecke Luckenwalde - Grüna ermittelt werden. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen.

Quelle: dpa