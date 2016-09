Brandenburgs Gastgewerbe wächst in allen Bereichen

Restaurants, Caterer und Hotels in Brandenburg haben im ersten Halbjahr 2016 mehr Umsatz erzielt als im Vorjahreszeitraum. Wie das Statistikamt am Freitag mitteilte, lag das Umsatzplus bei 5 Prozent. Real, also unter Weglassen der Inflation, setzten die Unternehmen 3 Prozent mehr um. Besonders positiv war die Entwicklung in der Gastronomie, die 5,5 Prozent mehr (real 3,2) umsetzte. Die Zahl der Beschäftigten im Gastgewerbe stieg den Angaben zufolge um 3,1 Prozent.

