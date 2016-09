Mehr Umsatz und Beschäftigte im Einzelhandel

Umsatz und Beschäftigung im Brandenburger Einzelhandel haben im ersten Halbjahr 2016 leicht zugelegt. Die Händler hätten in den ersten sechs Monaten 2,1 Prozent mehr umgesetzt als im Vorjahreszeitraum, teilte das Statistikamt am Freitag mit. Inflationsbereinigt lag das Plus bei 1,9 Prozent. Die Zahl der Beschäftigten stieg zwar um etwa 0,9 Prozent. Davon waren allerdings 0,4 Prozent weniger fest angestellt, während 1,8 Prozent mehr Teilzeitkräfte beschäftigt waren als im Vorjahr.

Letzte Änderung: Freitag, 2. September 2016 14:32 Uhr

Quelle: dpa