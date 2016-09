dpa

Gemeinde Woltersdorf kann Gemeinschaftszentrum bauen

Mit rund 374 000 Euro Fördermitteln der Europäischen Union kann die Gemeinde Woltersdorf (Oder-Spree) jetzt ein neues Dorfgemeinschaftszentrum bauen. Ein ehemaliges Schulhaus werde dafür umfangreich saniert, teilte das Ministerium für ländliche Entwicklung am Freitag in Potsdam mit. Derzeit sei das Gebäude in einem trostlosen Zustand, werde aber von verschiedenen Vereinen und Ortsgruppen aus Woltersdorf und umliegenden Gemeinden genutzt. Auch das Dorfarchiv ist dort untergebracht. Das Geld stammt aus dem «Leader»-Förderprogramm. Dabei erarbeiten lokale Aktionsgruppen in eigener Verantwortung Konzepte für Projekte.

Letzte Änderung: Freitag, 2. September 2016 11:37 Uhr

Quelle: dpa