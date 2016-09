Bergbausanierer stellt neues Aufbereitungsschiff in Dienst

Nach knapp einjähriger Bauzeit ist es so weit: Der Bergbausanierer LMBV schickt heute sein neues Wasseraufbereitungsschiff auf Jungfernfahrt. Auf dem Partwitzer See an der Grenze zwischen Brandenburg und Sachsen soll es seine ersten Runden ziehen.

Ziel ist es, mit Hilfe des neuentwickelten Schiffes die Wasserqualität der neuen Seen im Raum Senftenberg (Brandenburg)/ Klein Partwitz (Sachsen) zu verbessern. Später sollen weitere Gewässer im Lausitzer Seenland folgen.

In der Lausitz entsteht seit Jahren das Seenland aus ehemaligen Tagebauen. Nach der Wende wurden zahlreiche Braunkohlegruben stillgelegt. Die Löcher füllen sich mit Grundwasser und werden zudem geflutet. Damit die Gewässer auch zum Baden geeignet sind, wird mit dem Zusatz von Kalk der ph-Wert beeinflusst.

