Nach Laserattacke auf Piloten bisher kein Täter ermittelt

Nachdem Piloten beim Landeanflug auf den Flughafen Berlin-Tegel mit einem Laserpointer geblendet worden waren, rechnet die Polizei nicht mehr mit einer erfolgreichen Ermittlung der Täter. Den zunächst verdächtigten Jugendlichen habe die Tat nicht nachgewiesen werden können, hieß es in einer Mitteilung am Donnerstag.

Polizisten machten sich nach dem Vorfall am Dienstagabend in Hohen Neuendorf (Oberhavel) mit Hubschrauber und Streifenwagen auf die Suche nach Verdächtigen. Eine Streife stellte mehrere Jugendliche. Die Polizei ermittelt nun weiter wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr.