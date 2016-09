dpa

Ruhland: Fördergeld für Vorplatz-Gestaltung überreicht

Die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes in Ruhland (Oberspreewald-Lausitz) kann beginnen: Brandenburgs Infrastrukturministerin Kathrin Schneider (SPD) überreichte der Kleinstadt am Donnerstag Fördergeld in Höhe von 1,66 Millionen Euro. Die Kosten dafür werden auf rund 2,2 Millionen Euro veranschlagt.

Unter anderem soll der Platz barrierefrei werden, und es entstehen neue Parkplätze sowie Ladestationen für Elektrofahrräder und -autos. Derzeit wird auch der Bahnhof Ruhland umgebaut. Die Deutsche Bahn modernisiert Gleisanlagen samt der Technik und baut die Station barrierefrei aus. Der Umbau soll wie die Neugestaltung des Vorplatzes Ende 2019 beendet sein.

