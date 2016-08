29-Jähriger im Liepnitzsee ertrunken

Ein 29 Jahre alter Berliner ist beim Baden im Liepnitzsee bei Wandlitz (Barnim) ertrunken. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, rief der Mann am Mittwochnachmittag plötzlich um Hilfe und ging dann unter. Andere Badegäste verständigten sofort Rettungskräfte. Eine erste Suche nach ihm blieb erfolglos. Später wurden Spürhunde, Taucher und eine Hubschrauberbesatzung hinzugezogen. Am Abend entdeckten sie dann die Leiche des 29-Jährigen und bargen sie. Warum der Mann ertrank, ist noch unklar. Die Polizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

Letzte Änderung: Donnerstag, 1. September 2016 14:25 Uhr

Quelle: dpa