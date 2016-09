dpa

Brandenburg startet Ausbildungswelle für Landesverwaltung

Angesichts einer steigenden Zahl von Ruheständlern hat Brandenburgs Regierung eine Ausbildungswelle für die Landesverwaltung gestartet. Die ersten 25 jungen Leute haben am Donnerstag ihre Ernennungsurkunden zum Beamtenanwärter erhalten und starten jetzt ihr Studium, wie das Innenministerium mitteilte. In den kommenden dreieinhalb Jahren sollen sie zusammen mit 40 weiteren Studenten aus den Kommunen an der Technischen Hochschule Wildau den Studiengang «Öffentliche Verwaltung Brandenburg» absolvieren.

«Die vergangenen Jahre waren geprägt von Personalabbau und Haushaltskonsolidierung. Dabei ist unser Personal im Schnitt deutlich älter geworden», erklärte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD). Allein in diesem Jahr gingen rund 700 Landesbedienstete in den Ruhestand, im Jahr 2022 werden es fast 1900 sein.

Schröter unterstrich, dass der neue Ausbildungsgang in Wildau für die Landesverwaltung erst ein Anfang sei, für geeigneten Nachwuchs zu sorgen. Die Absolventen seien Generalisten, die später vielfältig einsetzbar seien. Im kommenden Jahr sollen 25 weitere Beamtenanwärter eingestellt werden, 2018 sollen es 35 sein.

