Halfpipe am Babelsberger Park wird wieder abgerissen

Eine Woche nach ihrer Fertigstellung wird die umstrittene Halfpipe am Babelsberger Park in Potsdam schon wieder abgerissen. Damit setzte sich die Schlösserstiftung gegen Skater-Aktivisten durch, die die Halfpipe neben dem linken Kulturzentrum «La Datscha» in Eigenregie errichtet hatten. Dagegen hatte die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG) als Eigentümerin juristische Schritte angekündigt. Zuerst hatten die «Märkische Allgemeine» und die Potsdamer Neuesten Nachrichten» (Donnerstag) über den Abriss durch die Aktivisten berichtet.

Zuvor hatte die Stadt den Skatern die Nutzung der nicht genehmigten Anlage untersagt. Dazu sei einigen Skatern ein Zwangsgeld in Höhe von 5000 Euro angedroht worden, berichteten Stadtsprecher Stefan Schulz am Donnerstag. «Niemand weiß, wie das erbaut wurde und die Standsicherheit der Anlage war nicht gewährleistet», sagte Schulz. Ingenieure der Stadt hätten nach einer Besichtigung schwere Bedenken geäußert. «Wir mussten handeln, bevor sich da jemand schwer verletzt.»

«Auf Grund der Nutzungsuntersagung der Stadt haben wir die Erbauer aufgefordert, den Bau wieder abzureißen», sagte Stiftungssprecher Ulrich Sachse. Nach Angaben der SPSG gehört das Grundstück neben einer Schnellstraße noch zum Park Babelsberg und damit zur «Kernzone des Weltkulturerbes». In dieser Woche hätten die Aktivisten dann mit dem Abris der Halfpipe begonnen, berichtete Sachse.

