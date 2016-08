dpa

1400 neue Lehrer an Brandenburger Schulen

Mit Beginn des neuen Schuljahres in Brandenburg am Montag starten 1400 neue Lehrer ihre Arbeit an öffentlichen Schulen. Er sei glücklich, dass es gelungen sei, sie einzustellen, betonte Bildungsminister Günter Baaske (SPD) am Donnerstag in Potsdam. «Im Frühjahr war ich noch skeptisch.» Die neuen Kollegen ersetzen 600 Lehrer, die zum Teil in Altersteilzeit beschäftigt waren. Insgesamt unterrichten dann 19 300 Lehrer im Land. Die Schülerzahl steigt im Vergleich zum vergangenen Schuljahr um rund 6000 auf 281 000. Die Mädchen und Jungen werden in 744 öffentlichen und 175 Schulen in freier Trägerschaft unterrichtet.

