Jahr eins nach Schröder: Turbine will «vorne mitmischen»

«Nur nicht wieder Siebenter.» Im Jahr eins nach dem allmächtigen Turbine-Macher Schröder wollen die Potsdamer Fußball-Frauen den Abwärtstrend stoppen. Der neue Trainer heißt Matthias Rudolph. Mit einem neuen Team soll an alte Erfolge angeknüpft werden.

Sechsmal DDR-Meister, sechsmal deutscher Meister, dreimal DFB-Pokalsieger, zweimal Europapokal-Gewinner: Die Messlatte ist hoch, die der jetzige Ehrenpräsident Schröder hinterlässt, auch wenn die Tendenz in den Jahren nach dem letzten Bundesliga-Titel 2012 nach unten ging: Platz zwei, drei, vier und zuletzt sieben. Mit dem 33 Jahren alten Rudolph soll der Abwärtstrend gestoppt werden.

«Wir haben eine ordentliche Vorbereitung gespielt», unterstrich der diplomierte Sportlehrer, der erst vor kurzem die A-Lizenz des Deutschen Fußballbundes erworben hat. Doch der Rudolph, den Schröder im Sommer 2015 zunächst als seinen Co-Trainer zu Turbine geholt hatte, weiß natürlich, dass dies keine Garantie ist: «Wo wir stehen und wo es für uns in dieser Saison langgeht, werden wird nach dem Auftaktspiel sehen.» Am Sonntag (14.00 Uhr) treten die Potsdamerinnen beim Achten der Vorsaison, 1899 Hoffenheim, an.