Prozesstermin nach Überfall auf DGB-Kundgebung weiter offen

Mehr als ein Jahr nach dem Überfall auf eine Maikundgebung des DGB in Weimar ist ein Datum für den Prozess weiter offen. Es sei noch kein Termin in Sicht, sagte ein Sprecher des Amtsgerichts Weimar auf Anfrage.

Am 1. Mai vergangenen Jahres hatten in Weimar etwa 40 Rechte vor allem aus Sachsen und Brandenburg die Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) überfallen. Drei Menschen wurden leicht verletzt. Die Angreifer hatten auf der Kundgebung das Mikrofon an sich gerissen und rechte Parolen skandiert.