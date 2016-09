Union schlägt Luckenwalde in einem Testspiel 4:2

In einem Testspiel in der Länderspielpause kam der Berliner Fußball-Zweitligist 1. FC Union am Mittwoch beim Regionalligisten FSV Luckenwalde zu einem 4:2 (0:0)-Erfolg. Vor 760 Zuschauern erzielten Emanuel Pogatetz, Eroll Zejnullahu, Adrian Nikci und Philipp Hosiner die Treffer für die Berliner, die den Klassenunterschied erst in der zweiten Hälfte deutlich machten. Der zuletzt verpflichtete Neuling Simon Hedlund wurde wie geplant noch nicht eingesetzt.

Die Tore für die Gastgeber schossen Bogdan Aaron zum 1:0 und Salit Bilali zum 2:4. Union-Trainer Jens Keller fehlte wegen eines Trauerfalles. Für die in der Liga noch sieglosen Berliner geht es am 10. September gegen den Karlsruher SC weiter.

Letzte Änderung: Freitag, 2. September 2016 10:29 Uhr

Quelle: dpa