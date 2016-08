dpa

Stadt: Bürgerbegehren zur Potsdamer Mitte unzulässig

Die Stadt Potsdam hält das erfolgreiche Bürgerbegehren zum Erhalt der DDR-Architektur in der historischen Potsdamer Mitte für rechtlich unzulässig. Das Bürgerbegehren entspreche nicht den Anforderungen der Kommunalverfassung, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Knapp 15 000 Bürger hatten sich in dem Begehren gegen den geplanten Abriss des ehemaligen Interhotels «Mercure», der Fachhochschule und eines Wohnblocks in der historischen Mitte ausgesprochen.

Die Stadtverwaltung erklärte, die Initiatoren des Begehrens führten die Bürger in die Irre. Denn weder das geforderte Verkaufsverbot für die Gebäude noch der Verzicht auf den Einsatz von Fördermitteln führten zwangsläufig dazu, dass die Stadt auf den geplanten Abriss der Gebäude verzichten müsste. Damit entspreche die Formulierung des Bürgerbegehrens nicht den rechtlichen Anforderungen.

Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) will daher in der Stadtverordnetenversammlung am 14. September erreichen, dass das Begehren für unzulässig erklärt wird. Allerdings sicherte Jakobs zu, dass die Pläne zum Abriss es Hotels vorerst zurückgestellt werden.

Letzte Änderung: Donnerstag, 1. September 2016 08:59 Uhr

