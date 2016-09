Verein: Welle rechter Gewalt in Frankfurt (Oder)

Ist Frankfurt ein Hort rechter Gewalt? Zehn Übergriffe in diesem Jahr - zumeist auf Flüchtlinge - sprechen für den Verein Opferperspektive für diese These. Die Stadtverwaltung sieht sich zu Unrecht an den Pranger gestellt.

Frankfurt (Oder)(dpa/bb) - In Frankfurt (Oder) gibt es nach Ansicht des Vereins Opferperspektive in diesem Jahr eine Welle rechter Gewalt. In den ersten sieben Monaten zählte die Organisation zehn gewalttätige Angriffe rechter Täter, teilte ein Vereinssprecher am Mittwoch in Potsdam mit. Die Hälfte dieser Taten wiege schwer, weil Opfer entweder schwer verletzt oder die Taten aus einer größeren Gruppe heraus verübt wurden. «Diese Entwicklung ist hochgradig besorgniserregend. Viele potenziell Betroffene fühlen sich in Frankfurt (Oder) nicht mehr sicher», erklärte Vereinssprecher Hannes Püschel.

So wurde Anfang Januar ein aus Afrika stammender Student von einem Unbekannten rassistisch beleidigt und verprügelt. Mit Knochenbrüchen im Gesicht wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Anfang Mai wurde ein Flüchtling vor seinem Wohnhaus fremdenfeindlich beleidigt, in den Hausflur verfolgt und im Fahrstuhl zusammengeschlagen.

Daher hat der Verein in einem offenen Brief an Frankfurts Oberbürgermeister Martin Wilke (parteilos) verlangt, dass rechte Gewalt in der Frankfurter Bürgerschaft und Kommunalpolitik in einem deutlich stärkeren Umfange als bisher thematisiert wird.

«Die Aussagen des Vereins sind ungeheuerlich und spiegeln keinesfalls die Realität wieder», kommentierte Stadtsprecher Martin Lebrenz am Mittwoch. Sie fügten dem Ansehen der Stadt in ungerechtfertigter Weise Schaden zu und blendeten das große Engagement der Frankfurter in vielen Netzwerken, Hilfs- und Beratungsangebote einfach aus. «Der Zivilgesellschaft, wie wir sie hier unterstützen, wird so ein Bärendienst erwiesen», betonte er.

Der Verein Opferperspektive solle sich selbst vor Ort ein Bild machen. Die Stadt sei zu einem offenen Dialog bereit, betonte Lebrenz. Die Polizei kommentierte am Mittwoch die Vorwürfe nicht. Sie prüfe das Zahlenmaterial des Vereins, hieß es.

Letzte Änderung: Donnerstag, 1. September 2016 19:31 Uhr

Quelle: dpa / BerlinOnline