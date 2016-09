Woidke: Kommunen in Pflicht bei Abwasserbeitragsrückzahlung

Tausende Brandenburger Bürger haben Anspruch auf Rückzahlung ihrer Abwasserbeiträge in Höhe von mehreren hundert Millionen Euro. Die Wasserverbände rufen das Land auf zu helfen, das aber sieht die Verantwortung ganz woanders.

Potsdam (dpa/bb) - Über die Rückzahlung von Beiträgen der Bürger für sogenannte Altanschlüsse ans Kanalnetz müssen aus Sicht von Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) die Kommunen und Wasserverbände entscheiden. «Die Wasserver- und -entsorgung ist eine kommunale Kernaufgabe», sagte Woidke der Deutschen Presse-Agentur. «Es müssen am Ende die Kommunen eigenverantwortlich entscheiden, denn deren Verbände haben die Rechnungen erstellt und das Geld eingenommen.» Betroffen seien aber längst nicht alle der insgesamt gut 100 Wasserverbände im Land.

Dazu könne es zwar vom Land nach der Auswertung eines zweigeteilten Rechtsgutachtens Empfehlungen geben, sagte Woidke. «Aber die Entscheidung, ob und in welcher Art und Weise Geld zurückgezahlt wird, müssen die Kommunen treffen.»

Nach Schätzungen des Brandenburger Städte- und Gemeindebundes und des Wasserverbandstages belaufen sich die rechtlich klaren Rückzahlungen an die Bürger auf insgesamt 200 Millionen Euro. Wenn auch die bereits rechtswirksam gewordenen Bescheide, bei denen Bürger ohne Widerspruch gezahlt haben, zurückerstattet werden, kämen rund 400 Millionen Euro hinzu. Dies könnte einige Kommunen in finanzielle Schieflage bringen. Woidke versicherte, das Land sei weiter bereit notleidende Kommunen in schwieriger finanzieller Lage zu unterstützen. Dies sei gesetzlich längst geregelt.