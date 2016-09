Oper «Der Wildschütz» wandert durch Brandenburg

«Der Wildschütz» wandert im September durch den Osten Brandenburgs. Die Oper hat am 3. September auf der Freilichtbühne Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland) Premiere. Es handelt es sich um die 10. Inszenierung des Bad Freienwalder Projektes «Wanderoper Brandenburg», das mit Musiktheater-Aufführungen in sparsamer Besetzung über kleine Bühnen im ländlichen Brandenburg tourt.

Bei der Inszenierung von Albert Lortzings «Wildschütz» stehen acht hauptberufliche Opernsolisten auf der Bühne; dazu zehn Musiker und 16 Chorsänger des Bad Freienwalder Damenchores «Märkisch Hoffnungsland» und der Frankfurter Singakademie. Die Open-Air-Inszenierung wird in diesem Herbst zunächst viermal gezeigt. Auf dem Domplatz in Fürstenwalde (Oder-Spree) gastiert sie am 4. September, im Zoo Eberswalde(Barnim) am 9. und 10. September.