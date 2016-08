Mann fährt gegen Baum: Schwer verletzt

Ein 55 Jahre alter Autofahrer ist auf einer Landstraße bei Groß Dölln (Uckermark) mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam er am Montag in einer Kurve aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, schleuderte durch die Luft und krachte gegen einen Straßenbaum. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in ein Berliner Krankenhaus. Angaben zur Schadenshöhe machte die Polizei nicht.

Letzte Änderung: Dienstag, 30. August 2016 16:30 Uhr

Quelle: dpa