Gestohlenes Fahrrad über Facebook gefunden

Facebook sei Dank: Eine 21-Jährige hat ihr gestohlenes Fahrrad dank eines Hinweises in dem Online-Netzwerk wiedergefunden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde das Fahrrad der Frau von einem Hof in Wittenberge (Prignitz) gestohlen. Nachdem sie den Diebstahl über Facebook mitgeteilt hatte, bekam sie einen Hinweis eines anderen Nutzers, dass das Rad in Perleberg (Prignitz) stehe. Tatsächlich wurde dort ein auf die Beschreibung passendes Fahrrad gefunden. Mitnehmen durfte die Frau es aber noch nicht, weil sie am Fundort zunächst nicht nachweisen konnte, dass das Rad ihr gehört.

Letzte Änderung: Dienstag, 30. August 2016 16:30 Uhr

Quelle: dpa