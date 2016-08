Land spendiert Barnimer Tierheim 34 000 Euro

Bernau/Potsdam (dpa/bb) - Warmer Geldregen für das Tierheim Ladeburg (Barnim): Das Land fördert den Ausbau der Zwingeranlagen mit 34 000 Euro. Mit diesem Schritt könnten in Zukunft mehr herrenlose Hunde tierschutzgerecht untergebracht werden können, teilte das Verbraucherschutzministerium am Dienstag in Potsdam mit. So soll der neue Zwinger unter anderem mit einer Fußbodenheizung und isolierten Glasfenstern ausgestattet werden.

Das Tierheim nahe Bernau beherbergt derzeit etwa 50 Hunde und 50 Katzen. 2015 wurden insgesamt etwa 850 Tiere aufgenommen. Für die meisten von ihnen sei ein neues Zuhause gefunden worden, hieß es. Insgesamt hat das Land den Tierschutzverein bisher mit mehr als 125 000 Euro unterstützt.

Letzte Änderung: Dienstag, 30. August 2016 14:50 Uhr

Quelle: dpa