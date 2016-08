Fördermittel für attraktive historische Stadtzentren

Neues Antlitz für alte Stadtkerne: Dank Fördermitteln konnten viele Brandenburger Städte mit historischen Zentren wieder hergerichtet werden.

Städtebaulicher Denkmalschutz sei gerade in den neuen Bundesländern eine Erfolgsgeschichte, betonte Bundesbauministerin Barbara Hendricks (SPD) am Dienstag in Neuruppin auf dem Bundeskongress Städtebaulicher Denkmalschutz. Auch künftig sollen bundesweit Städte und Gemeinden bei der Bewahrung ihres baulichen Erbes unterstützt werden. 1991 wurde in Neuruppin das Bundesprogramm aus der Taufe gehoben. Rund 6,5 Milliarden Euro von Bund, Ländern und Kommunen standen bislang für Sanierung und Herrichtung historischer Stadtkerne bereit.