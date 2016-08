Veranstalter erwarten 200 000 Besucher zum Brandenburg-Tag

Die Veranstalter des Brandenburg-Tags erwarten an diesem Wochenende knapp 200 000 Besucher in der Gemeinde Hoppegarten (Märkisch-Oderland). Zwischen Rathaus und Pferderennbahn drehe sich unter dem Motto «Hoppegarten, gut im Rennen» alles um kleine und große Pferdestärken, erklärte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Dienstag und kündigte ein Fest der «Superlative» an.

So präsentiert der Dahlewitzer Triebwerkshersteller Rolls-Royce sein Aggregat. Es verfügt über rund 140 000 Pferdestärken und gilt als eines der leisesten und effizientesten Triebwerke auf dem Markt, wie ein Firmensprecher erklärte.

Brandenburg hat das Landesfest nach eigenen Angaben mit 260 000 Euro gefördert. Knapp 1000 Aktive waren an der Organisation beteiligt. Der Brandenburg-Tag wird alle zwei Jahre veranstaltet. 2018 soll er in Wittenberge (Prignitz) sein.

Quelle: dpa