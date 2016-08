dpa

Brandenburgs Filmfestivals ziehen mehr Besucher an

Die Filmfestivals in Brandenburg locken immer mehr Besucher auch von außerhalb ins Land. Insgesamt rund 10 000 Gäste aus dem In- und Ausland kämen zu den inzwischen sechs Veranstaltungen im Jahr, sagte der Geschäftsführer des Medienboard Berlin-Brandenburg, Helge Jürgens, am Dienstag in Potsdam.

«Die regionalen Filmfestivals leisten einen wichtigen Beitrag zur touristischen Vermarktung unseres Landes», meinte Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD). Besucher würden übernachten und auch die jeweilige Region erkunden.

In diesem Jahr stehen noch drei der sechs Brandenburger Filmfestivals an. Vom 16. bis 18. September widmet sich «Film ohne Grenzen» in Bad Saarow (Oder-Spree) wieder dem Thema Völkerverständigung, dieses Mal mit Schwerpunkt «Heimat». Als Kino-Vorpremiere wird unter anderem das Regiedebüt von Oscar-Preisträgerin Natalie Portman (35) zu sehen sein, eine Verfilmung des Amos-Oz-Romans «Eine Geschichte von Liebe und Finsternis».

Vom 1. bis 8. Oktober zeigt die «Provinziale» in Eberswalde (Barnim) vor allem Filme zum Thema «Regionalisierung in der globalen Welt». Das mit fast 20 000 Besuchern größte Brandenburger Publikumsfilmfestival in Cottbus vom 8. bis 13. November ist vor allem von Produktionen aus Ost- und Mitteleuropa geprägt.

