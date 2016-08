dpa

Achtfache Zahl an Suchanfragen nach Angehörigen bei DRK

Der Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Brandenburg verzeichnet deutlich mehr Anfrage. In der ersten Jahreshälfte sind demnach 56 internationale Suchanfragen zu vermissten Familienangehörigen eingegangen - achtmal mehr als im gesamten Vorjahr. 2015 seien es nur 7 Anfragen gewesen, teilte die Leiterin des DRK-Suchdiensts in Brandenburg, Stefanie Lewis, auf Anfrage mit. Die meisten Fälle beträfen Familien aus Syrien, Afghanistan und afrikanischen Staaten, sagte Lewis. Typische Fälle seien Menschen, die bei der Flucht aus Konfliktgebieten von ihren Angehörigen getrennt wurden.

Bisher habe erst eine gesuchte Person ausfindig gemacht werden können, so Lewis. Deutschlandweit rechnet das DRK mit einer Verdopplung der Suchanfragen in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr. In der ersten Jahreshälfte 2016 habe es fast genauso viele Anfragen gegeben wie im ganzen Jahr zuvor, teilte das DRK anlässlich des Internationalen Tages der Vermissten mit. Die Hilfsorganisation hofft vor allem auf Fortschritte bei der onlinebasierten Suche mit dem Internetportal «Trace the Face» (etwa: «Spüre das Gesicht auf»), auf dem Suchende Fotos veröffentlichen können.

Letzte Änderung: Dienstag, 30. August 2016 13:07 Uhr

Quelle: dpa