Erhebliche Behinderungen beim OSZE-Treffen in Potsdam

Zu einem Treffen von fast 60 Außenministern aus aller Welt müssen Potsdamer und Gäste an diesem Donnerstag mit erheblichen Behinderungen rechnen. Nach der Konferenz in einem Tagungshotel unternehmen die Außenminister der Staaten in der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) eine ausgiebige Stadtrundfahrt mit Schiffstour zur Glienicker Brücke. Sie gehörte während der deutschen Teilung halb zum Westen und halb zum Osten. Auf ihr wurden auch Agenten ausgetauscht.

Die OSZE-Politiker folgen einer Einladung von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD). Teile der Innenstadt und der Havel werden zeitweise gesperrt. «Zu Fuß wird die Stadt aber auf jeden Fall zu jeder Zeit und an fast jedem Punkt erreichbar bleiben», sagte Stadtsprecher Stefan Schulz.

