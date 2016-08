22-Jähriger bei Badeunfall ums Leben gekommen

Ein 22 Jahre alter Mann ist bei einem Badeunfall in Zeesen (Dahme-Spreewald) ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Asylbewerber aus Kamerun am Sonntag zusammen mit Bekannten baden. Im Wasser tauchte er aus unbekannter Ursache plötzlich unter. Seine Begleiter suchten sofort nach ihm, fanden ihn schließlich und zogen ihn an Land. Alarmierte Rettungskräfte übernahmen die Reanimation. Ein Notarzt konnte aber nur noch den Tod des 22-Jährigen feststellen.

Weil viele Flüchtlinge nicht schwimmen können oder mit den Gewässern in Deutschland nicht vertraut sind, gehören sie neben Kindern und älteren Menschen zur Risikogruppe, erklärte ein Berliner DLRG-Sprecher.

Letzte Änderung: Dienstag, 30. August 2016 09:28 Uhr

Quelle: dpa