Ostdeutsche Unternehmen zum Sommerende skeptisch

Die ostdeutschen Unternehmer schauen zum Ende des Sommers skeptisch in die Zukunft. So trübte sich der Geschäftsklimaindex im August weiter ein, wie das Ifo-Institut am Montag in Dresden mitteilte.

Nach drei Anstiegen in Folge drehte überraschend auch die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe. Dabei waren die ostdeutschen Industriefirmen nicht nur mit den laufenden Geschäften sehr viel weniger zufrieden als noch im Juli, auch ihre Erwartungen für die kommenden sechs Monate wurden deutlich nach unten korrigiert; ebenso die Exporterwartungen, wenn auch nur geringfügig.

Während sich die Stimmung auch im Einzelhandel eintrübte, hellte sich das Geschäftsklima im Großhandel etwas auf. Hier gibt es deutlich optimistischere Geschäftserwartungen als noch im Juli. Im ostdeutschen Bauhauptgewerbe verbesserte sich die Einschätzung zu den laufenden Geschäften, die Erwartungen wurden jedoch zum Vormonat zurückgefahren.

Letzte Änderung: Montag, 29. August 2016 14:37 Uhr

Quelle: dpa