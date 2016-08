Tollwütige Fledermäuse in Oder-Spree entdeckt

Der Landkreis Oder-Spree warnt vor tollwütigen Fledermäusen: In Eisenhüttenstadt und in der Gemeinde Grünheide sind zwei infizierte Tiere entdeckt worden. Das Landeslabor Berlin-Brandenburg konnte bei ihnen zweifelsfrei den Europäischen Fledermaus-Tollwutvirus Typ I nachweisen, wie ein Sprecher des Landratsamtes am Montag mitteilte. Es sei besondere Vorsicht geboten, denn durch Bissverletzungen oder Kontakt könne Tollwut auch auf den Menschen übertragen werden. Sollte es doch zu einem Biss gekommen sein, muss die Stelle gründlich gereinigt und umgehend ein Arzt aufgesucht werden.

Erkrankte Fledermäuse liegen laut Landkreis zumeist am Boden und zeigen abnormes Verhalten. So attackieren sie oft naheliegende Gegenstände.

Letzte Änderung: Montag, 29. August 2016 12:33 Uhr

Quelle: dpa