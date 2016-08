dpa

Tödlicher Motorradunfall: gesuchter Autofahrer meldet sich

Der nach einem tödlichen Motorradunfall bei Großenhain (Landkreis Meißen) gesuchte Autofahrer hat sich wenige Stunden später bei der Polizei gemeldet. Ob der 27-Jährige aus Coswig auch der Unfallverursacher war, sei unklar, sagte ein Polizeisprecher am Montag in Dresden. «Er war in den Unfall involviert.» Der Mann habe eine erste Aussage gemacht, zum Inhalt sagte der Polizeisprecher nichts.

Nach ersten Angaben der Polizei hatte der Mann am Sonntagmorgen einen Traktor auf der Bundesstraße 101 überholt. Eine entgegenkommende Fahrerin (60) hatte abgebremst, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Ein nachfolgender Motorradfahrer aber war auf das Auto geprallt, gestürzt und vom Traktor erfasst worden. Der 48-Jährige starb noch am Unfallort. Die 60-Jährige und Traktorfahrer erlitten einen Schock.

Letzte Änderung: Montag, 29. August 2016 12:32 Uhr

Quelle: dpa