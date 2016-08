dpa

Radwege werden vermessen: 7 Millionen Euro für den Ausbau

Mit einem eigens konstruierten Messfahrrad will der Landesbetrieb Straßenwesen in den kommenden Wochen den Zustand der Radwege in Brandenburg vermessen.

Der Radverkehr habe in Brandenburg einen Anteil von 13 Prozent, sagte Verkehrsministerin Kathrin Schneider (SPD), die zum Auftakt am Montag selbst auf das Mess-Fahrrad stieg. Diesen im Bundesvergleich schon guten Wert wolle die Landesregierung steigern, erklärte Schneider. «Aber nur wenn die Radwege in gutem Zustand und sicher sind, werden wir mehr Menschen dazu bewegen können, mit dem Rad zu fahren.» Für Sanierung und Ausbau der Radwege würden in diesem Jahr daher 7 Millionen Euro eingesetzt.

Ingenieur Stefan Oertelt hat für die Messungen auf Radwegen an Bundes- und Landesstraßen ein Elektrobike mit einem Navigationssystem, einem Gerät zur Messung vertikaler Schwingungen und einer Kamera ausgerüstet. Diese liefert Bilder zum Zustand der Fahrbahn. Mit dem Messrad hatte Oertelt bereits in den Jahren 2013/14 die knapp 1000 Kilometer Radwege an den Bundesstraßen in Brandenburg vermessen. Damals wurde die Qualität auf 80 Prozent der Strecke als sehr gut oder gut bewertet.

