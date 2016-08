Stadtfest in Eisenhüttenstadt mit Zehntausenden Besuchern

Zehntausende Menschen haben am Wochenende friedlich das traditionelle Stadtfest in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) gefeiert. Nach Veranstalterangaben verliefen die drei Tage ruhig. Es habe keine besonderen Vorkommnisse gegeben, teilte die Stadtverwaltung mit. Es werde damit gerechnet, dass die erwartete Zahl von 150 000 Besuchern erreicht werde, hieß es.

Es seien nur die bei Volksfesten üblichen Fälle registriert worden, sagte ein Sprecher des Polizeilagedienstes. So wurden die Beamten zu Rangeleien unter alkoholisierten Besuchern gerufen. Polizei und Sicherheitsleute waren unterwegs.

Nach der Festnahme zweier Terrorverdächtiger in der Stadt in der vergangenen Woche waren besondere Sicherheitsvorkehrungen für das Fest festgelegt worden. Die verdächtigen Männer hatten das Stadtfest nach früheren Ermittlerangaben in Chats erwähnt. Konkrete Absprachen habe es aber nicht gegeben.